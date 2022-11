Bruxelles citée parmi les régions les plus anglophones du monde

La Belgique et la Région de Bruxelles-Capitale principalement, se situent dans le Top 10 du classement mondial des meilleurs anglophones non-natifs, selon EF Education First.

Les Bruxellois sont-ils de bons anglophones ? L’entreprise EF Education First, qui propose des programmes d’immersion culturelle par le biais de séjours linguistiques, semble le confirmer selon une étude proposée auprès de 2,1 millions de locuteurs non natifs de l’anglais dans 111 pays et régions par le monde.

Selon cette étude, la Belgique se situe en sixième position de ce classement, alors que la Région bruxelloise, pour sa part, dévoile une très bonne connaissance, en moyenne, de l’anglais, tout juste derrière la Flandre.

“Les 25-30 ans connaissent bien mieux l’anglais, même mieux que les 18-25 ans, pour qui la période Covid a été plus compliquée. Bruxelles accueille aujourd’hui beaucoup d’étudiants et de jeunes professionnels, ce qui peut expliquer cette meilleure connaissance de l’anglais dans la capitale”, explique Arthur Boland, Head of Sales d’EF Education First. “Les néerlandophones de Bruxelles seraient même les premiers dans le monde, devant les Pays-Bas, si on ne reprenait que cette catégorie”, ajoute-t-il.

“En tant que francophone, on a plus d’accès à des œuvres culturelles doublées en français, alors que les néerlandophones sont bien plus imprégnés de cette culture anglophone”, précise Arthur Boland pour expliquer cette différence plus nette entre francophones et néerlandophones. Malgré tout, les villes de Liège et de Namur ont un meilleur niveau d’anglais que les autres villes francophones belges : “Cela s’explique par le fait qu’il s’agit de villes universitaires”.



■ Interview d’Arthur Boland, Head of Sales chez EF Education First, par Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez dans Le 12h30.

Gr.I. – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq