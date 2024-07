Bruxelles accueillera la 144e édition de la Foire du Midi du 13 juillet au 18 août

La 144e édition de la Foire du Midi s’ouvrira à Bruxelles le samedi 13 juillet jusqu’au 18 août, a annoncé mercredi le nouvel échevin des Affaires économiques Benhur Ergen (DéFI), lors d’une présentation de l’événement aux côtés de représentants des forains et du parrain de l’édition, le gardien de but et capitaine de l’Union Saint-Gilloise (USG) Anthony Moris. Cette année, la marraine est l’association Make A Wish, qui permet aux enfants gravement malades de réaliser leurs souhaits.

Pendant plus d’un mois, quelque 123 attractions et stands alimentaires feront le bonheur des petits comme des grands. Long de 1,6km, le parcours de la foire s’étend des Arts et Métiers jusqu’à la Porte de Hal, le long du boulevard du Midi. L’événement sera ouvert en semaine de 14h00 à minuit (11h00 pour les stands d’alimentation) et de 13h00 à 01h00 les week-ends et veilles de jours fériés. Deux nouvelles attractions seront de la partie. Le “Remix”, attraction mécanique à bras articulés pour faire “voler petits et grands dans les airs”, et le “Pixel”, une visite avec lunettes 3D dans l’univers de Mario Bross (dès l’âge de 4 ans).

En matière de sonorité, la Ville vise “l’équilibre entre un événement historique et familial et la vie du quartier qui l’accueille”. Les normes sonores restent donc en vigueur (jusqu’à 95 décibels en journée; et maximum 75 décibels après 22h00). Des rencontres avec les riverains, les forains et le service Commerce seront également organisées durant l’événement pour faire le point sur les éventuelles nuisances.

ôté sécurité, en plus d’une cabine fixe de police, des patrouilles surveilleront le champ de foire – en particulier dès 17h00 et jusqu’à la fermeture. La Croix-Rouge assurera par ailleurs une permanence à côté du poste de police. “Ancrée dans l’ADN bruxellois, à l’aspect rassembleur, bon enfant et transgénérationnel, la Foire du Midi représente un lieu prisé pour l’été et un moteur estival de notre économie”, a commenté l’échevin Benhur Ergen. “Une fois de plus, nos équipes ont travaillé d’arrache-pied pendant des semaines pour en assurer la sécurité, le confort et la propreté”, a-t-il continué.

Comme chaque année, une après-midi récréative sera offerte le 8 août à des enfants malades et/ou atteints de handicap. Les forains, en association avec la Ville de Bruxelles, inviteront plusieurs associations d’enfants malades, porteurs de handicaps ou défavorisés à se rendre à la Foire du Midi pour profiter d’une journée spéciale. “Bonne fée” de cette 144e édition, l’association Make A Wish réalise les vœux d’enfants gravement malades. “Nos bénévoles œuvrent afin d’apporter force, joie et espoir à ces familles. Chaque année, nous réalisons une centaine de vœux à Bruxelles et en Wallonie”, a expliqué la directrice générale de l’organisation, Marine Devillers.