Bruxelles accueille le Brussels Art Book Fair

Place à la création indépendante ce week-end avec le Brussels Art Book Fair, un salon entièrement dédié aux arts et aux éditions alternatives.

Quelque 55 exposants belges et étrangers y présentent leurs livres, fanzines, affiches ou objets d’art. L’événement met à l’honneur les démarches artistiques qui sortent des circuits traditionnels et entendent promouvoir une société plus inclusive à travers l’expression visuelle et imprimée.

Explications sur place de Simon Breem

