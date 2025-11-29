Bruxelles accueille le Brussels Art Book Fair
Place à la création indépendante ce week-end avec le Brussels Art Book Fair, un salon entièrement dédié aux arts et aux éditions alternatives.
Quelque 55 exposants belges et étrangers y présentent leurs livres, fanzines, affiches ou objets d’art. L’événement met à l’honneur les démarches artistiques qui sortent des circuits traditionnels et entendent promouvoir une société plus inclusive à travers l’expression visuelle et imprimée.
■ Explications sur place de Simon Breem