Bruxelles a accueilli la Journée Mobilité Canada

Ce samedi, l’Ambassade du Canada a organisé la Journée Mobilité Canada, un événement consacré aux opportunités pour travailler, étudier ou s’installer au Canada.

L’Ambassade du Canada organise une nouvelle édition de la Journée Mobilité Canada ce samedi 20 septembre 2025 à Bruxelles. L’événement souhaitait mettre en lumière les opportunités d’immigration, d’emploi et d’études au Canada, à l’exclusion du Québec.

À l’occasion, des représentants de plusieurs provinces et territoires canadiens étaient sur place aux côtés de recruteurs à la recherche de profils qualifiés. Les secteurs particulièrement en demande incluent la construction (charpentiers, soudeurs, électriciens…), le transport, la santé (infirmiers, aides-soignants), l’éducation, la petite enfance, et les métiers de l’hôtellerie.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Anna Lawan et Hugo Moriamé