Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Bruxelles a accueilli la Journée Mobilité Canada

Ce samedi, l’Ambassade du Canada a organisé la Journée Mobilité Canada, un événement consacré aux opportunités pour travailler, étudier ou s’installer au Canada.

L’Ambassade du Canada organise une nouvelle édition de la Journée Mobilité Canada ce samedi 20 septembre 2025 à Bruxelles. L’événement souhaitait mettre en lumière les opportunités d’immigration, d’emploi et d’études au Canada, à l’exclusion du Québec.

À l’occasion, des représentants de plusieurs provinces et territoires canadiens étaient sur place aux côtés de recruteurs à la recherche de profils qualifiés. Les secteurs particulièrement en demande incluent la construction (charpentiers, soudeurs, électriciens…), le transport, la santé (infirmiers, aides-soignants), l’éducation, la petite enfance, et les métiers de l’hôtellerie.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Anna Lawan et Hugo Moriamé

Lire aussi :

Partager l'article

20 septembre 2025 - 17h46
Modifié le 20 septembre 2025 - 17h46
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales