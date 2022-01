Brussels By Night demande la réouverture du monde de la nuit aux vaccinés et guéris

Alors que ce vendredi, le Comité de concertation se réunit et se penchera sur un baromètre sanitaire, le monde de la nuit retient son souffle une fois encore. Lorenzo Serra, le porte-parole de fédération Brussels By Night était l’invité du 12h30.

Fermé depuis le 26 novembre, le secteur de l’événementiel n’attend que la réouverture. L’annonce du gouvernement fédéral de l’instauration d’un baromètre n’est cependant pas une idée que le secteur apprécie : l’outil pourrait s’avérer plus contraignant si les contaminations ne diminuent pas. En effet, selon les contaminations, les mesures sanitaires seraient adaptées automatiquement, selon un code couleur (vert, orange et rouge).

Pour Lorenzo Serra, fondateur de l’association Brussels By Night qui fédère les acteurs du monde de la nuit, l’incertitude qui planera toujours avec ce baromètre est inacceptable : “On manque clairement qu’on parle de nous, de manière à avoir une perspective dans nos vies. Nous sommes des entrepreneurs, et on a besoin de savoir où on va“.

Lorenzo Serra préfère que son secteur soit ouvert aux “2G”, soit les vaccinés et rétablis, “et à partir de 500 lits en soins intensifs, d’y ajouter les autotests payés par le fédéral ou le régional“.

La fédération Brussels By Night a d’ailleurs averti que certains de ses membres pourraient aller au Conseil d’État si le secteur ne peut pas rouvrir à la fin du mois.

■ Une interview de Lorenzo Serra, Porte-Parole et fondateur de la fédération Brussels By Night, au micro de Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier dans le 12h30