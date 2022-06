Brussels Airlines vole de nouveau vers Conakry et Ouagadougou

Après deux années d’arrêt, les vols vers Conakry (Guinée) et Ouagadougou (Burkina Faso) reprennent via Brussels Airlines, portant ainsi à 17 le nombre de destinations vers l’Afrique sub-saharienne organisées par la compagnie aérienne bruxelloise.

Les deux destinations accueillent un premier vol au départ de Bruxelles ce samedi 11 juin. Brussels Airlines reliera Bruxelles aux deux capitales trois fois par semaine. Les vols vers ces deux destinations seront assurés par un Airbus A330.

Philippe Saeys-Desmedt, directeur des ventes Sub Sahara Africa for Brussels Airlines et Lufthansa Group, précise : ” En tant qu’expert de l’Afrique, nous sommes très heureux d’étendre à nouveau notre position sur notre continent le plus important. Nous avons pu réembaucher un grand nombre de nos anciens employés, ce qui signifie que nous disposons immédiatement de l’expérience nécessaire pour relancer notre liaison directe entre deux importantes capitales africaines : Conakry et Ouagadougou, et notre base, Brussels Airport. Il s’agit d’une étape importante qui confirme une fois de plus notre rôle majeur de passerelle entre l’Europe et l’Afrique“.

Y. Mo. – Photo : Belga