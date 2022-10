Brussels Airlines signe un bénéfice record pour ce troisième trimestre

Brussels Airlines a clôturé son troisième trimestre 2022 avec un EBIT ajusté de 51 millions d’euros, le meilleur résultat trimestriel de ses 20 ans d’histoire, annonce jeudi la compagnie aérienne dans un communiqué.

“Certains diraient qu’il s’agit d’un trimestre fantastique, car c’est le meilleur trimestre de l’histoire de Brussels Airlines“, déclare à Belga le CEO, Peter Gerber. Pour lui, le résultat, qui fait que Brussels Airlines est encore 20% plus petite qu’avant la crise sanitaire, montre surtout que “si la demande est là et que nous pouvons gérer une activité plus ou moins normale, nous pouvons être rentables. C’est peut-être la première fois que nous le prouvons chez Brussels Airlines“, ajoute-t-il.

“Si vous regardez d’où nous venons: en 2019, juste avant le coronavirus, la situation était presque désespérée (…). Ensuite, non seulement faire les restructurations Reboot et Reboot Plus (qui ont impliqué la réduction d’environ un quart des effectifs et un tiers de la flotte, ndlr) pendant la pandémie, mais aussi survivre à cette pandémie avec l’aide de l’État belge et de Lufthansa, et retrouver des perspectives positives en si peu de temps, ce n’est pas rien“, souligne le CEO de la compagnie, qui reste malgré tout prudent pour la suite. “Une hirondelle ne fait pas le printemps“, dit-il. Selon lui, il ne s’agit “seulement” que d’un troisième trimestre avec les mois d’été, traditionnellement la meilleure période de l’année pour l’aviation.

Une augmentation du nombre de passagers

Au cours du troisième trimestre de 2022, Brussels Airlines a accueilli 2,28 millions de passagers à bord de ses vols. Cela représente une hausse de près de 50% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les revenus de la compagnie aérienne ont également augmenté au cours du troisième trimestre, s’élevant à 436 millions d’euros. Cela porte le résultat depuis le début de l’année à 888 millions d’euros, dont près de la moitié a été réalisée au cours du dernier trimestre.

Les charges opérationnelles ont augmenté à 408 millions d’euros, “principalement en raison de volume de production plus élevé, de la force du dollar et d’une forte augmentation des coûts du carburant, du personnel, des redevances aéroportuaires et d’autres taxes“, précise la compagnie.

La dette apurée d’ici la fin de l’année

Dans la communication de ses résultats du 3e trimestre, Brussels Airlines a également confirmé que la compagnie aura apuré sa dette d’ici la fin de l’année, soit les 290 millions d’euros d’aide qu’elle a reçus de l’État belge pour survivre à la crise sanitaire.

“Deux ans après l’intervention de l’Etat, les voyants sont au vert“, se réjouit le Premier ministre, Alexander De Croo. “Tant d’un point de vue commercial que financier, Brussels Airlines est désormais capable de voler de ses propres ailes. Nous devons nous en réjouir. Des emplois ont été sauvés, l’activité aérienne est ancrée en Belgique pour l’avenir. Brussels Airlines détient aujourd’hui les atouts nécessaires pour continuer à grandir et renforcer encore plus sa place dans le ciel européen.”

Vers un agrandissement de sa flotte

Brussels Airlines annonce également l’agrandissement de sa flotte en 2023 avec 4 avions moyen-courriers. Avec les deux avions moyen-courriers et l’avion long-courrier qui ont commencé à opérer plus tôt cette année, la flotte de Brussels Airlines comptera 36 avions moyen-courriers et 9 avions long-courriers l’été prochain, contre respectivement 30 et 8 en 2020. “Près de 300 personnes ont déjà été recrutées, et plusieurs centaines d’autres viendront s’ajouter au cours de l’année prochaine“, a précisé M. Gerber. Il n’y a pas de problème de recrutement pour le moment. “Il semble que Brussels Airlines soit toujours un employeur attractif sur le marché belge, puisque nous avons eu plus de 12.000 candidatures pour les postes déjà vacants cette année.” À la fin du mois de septembre, la compagnie aérienne comptait 3.217 employés.

En raison du premier semestre difficile et des pertes accumulées, toujours fortement impactées par la pandémie et la hausse considérable du coût du carburant, Brussels Airlines n’atteindra pas le seuil de rentabilité pour l’ensemble de l’année. Pour 2023, la compagnie aérienne vise toujours un résultat positif.

