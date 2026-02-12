Brussels Airlines décore un avion aux couleurs de Tintin et de ses aventures sur la Lune

Brussels Airlines a dévoilé jeudi sa dernière “icône belge”, un avion qui met à l’honneur Hergé, Tintin et l’univers des albums “Objectif Lune” et “On a marché sur la Lune”. Il s’agit du deuxième appareil de la flotte de la compagnie aérienne belge à rendre hommage au célèbre reporter.

Le design de l’avion, qui vient d’être repeint aux couleurs de l’espace et de l’icônique fusée rouge et blanche, a été développé en étroite collaboration avec Tintinimaginatio (ex-Moulinsart), la société chargée de l’exploitation commerciale de l’oeuvre d’Hergé. Le thème de l’espace s’est rapidement imposé car cela permettait à l’appareil d’être “immédiatement reconnaissable, émotionnellement puissant et visuellement marquant“, explique Brussels Airlines.

Les deux côtés de l’avion sont différents, ce qui permet de mettre en scène d’un côté Tintin et la Lune, et Milou et le capitaine Haddock de l’autre. La célèbre fusée lunaire apparait, quant à elle, sur le ventre de l’appareil, ce qui lui permettra de décoller et d’atterrir “pour de vrai”. Les couleurs de fond de l’avion vont du bleu nuit au noir.

Plusieurs éléments de design intérieur rendent également hommage au plus célèbre des journalistes belges. Tintin, Milou, Dupond et Dupont se retrouvent notamment sur les cloisons.

Le premier vol commercial de “Gravity” est prévu vendredi, à destination de Milan. Il est le dernier né de la collection des Belgian Icons, ces icônes belges qui permettent à Brussels Airlines d’emporter un peu de Belgique dans les airs et de faire rayonner le pays et sa culture à l’international. Le premier membre de ce club n’est autre que “Rackham”, qui arbore déjà les couleurs de Tintin et de Rackham le Rouge depuis 2015. Il quittera la flotte de la compagnie aérienne en 2027.

Les Belgian Icons comptent également en leur sein Trident (football), Amare (Tomorrowland) et Atomium.

Belga – Images Belga