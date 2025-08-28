Brussels Airlines a fait voyager près de 2 millions de passagers cet été

Plus de 1,9 million de passagers ont voyagé sur près de 13.000 vols en juillet et août, soit une augmentation de 12% par rapport à 2024, se réjouit jeudi la compagnie Brussels Airlines.

L’ajout d’avions supplémentaires à la flotte a permis de répondre à la forte demande. Les destinations les plus prisées des Belges restent l’Espagne, l’Italie et le Portugal, tandis que la demande pour des destinations plus fraîches (Scandinavie, Écosse…) augmente.

La semaine du 21 au 27 juillet a été la plus chargée avec 235.000 passagers sur 1.500 vols et un taux d’occupation moyen de 88%, boosté notamment par le festival Tomorrowland. La ponctualité a toutefois été mise sous pression, principalement à cause “des grèves des contrôleurs aériens en France et en Italie”, se justifie la compagnie. “Dans l’ensemble, nous avons eu un été très réussi (…). Nous prendrons le temps d’analyser ce que nous pouvons encore améliorer, afin de continuer à mériter la confiance de nos passagers“, selon Filip Aerts, chief operating officer chez Brussels Airlines.