Bruselas Flamenco Festival : cinq soirées de spectacles, concerts et cinéma à Bozar

Un air andalou flottera du 28 février au 5 mars sur la capitale belge à l’occasion du Bruselas Flamenco Festival à Bozar. Le sud de l’Espagne se déclinera en spectacles, concerts et cinéma pour cinq soirées où l’univers du flamenco révélera son ardeur et sa mélancolie.

Le film “‘Canto Cósmico. Niño de Elche“, portrait pluriel et musical du “chanteur de flamenco le plus innovant d’Espagne“, selon l’organisation, ouvrira le bal.

Le guitariste sévillan Antonio Segura servira “Oleo”, un projet mêlant flamenco, jazz et musiques du monde, où il donnera la réplique au danseur Kuky Santiago, Belge formé dans la capitale andalouse. Le mercredi 1er mars sera dédié à la “dynastie” des Sordera, famille où l’art ancestral du flamenco coule dans les veines d’une génération à l’autre.

Au programme du jeudi 2 mars : les “Siete Jereles”, un voyage de sept nuits dans les rues de Jerez, et “El amor brujo” (“L’amour sorcier”) qui dépeint en musique l’histoire d’une tzigane andalouse hantée par l’esprit de son mari décédé. Le Belgian National Orchestra et le chef Josep Vicent accompagneront dans cette oeuvre la chanteuse catalane Ginesa Ortega et le danseur David Romero.

Les notes cuivrées du saxophone s’entremêleront vendredi à la chaleur de Cadix, ville posée aux pieds de l’océan Atlantique où a grandi le jazzman et chanteur de flamenco Antonio Lizana. La compagnie de Manuel Liñán investira ensuite la scène pour présenter Viva! Dans cette production, six hommes tout de robes vêtus poussent un cri de liberté.

Le samedi verra tournoyer la danseuse Irene Álvarez et le guitariste cordouan nommé au Grammy Awards Vicente Amigo. Le dernier jour offrira une note participative grâce aux rudiments de flamenco dispensés par Marisol Valderrama et à la représentation interactive d’Anabel Veloso dédiée aux enfants de 4 à 12 ans et à leurs parents.

Belga