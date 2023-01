Braquage à l’aéroport de Zaventem : l’acquittement plaidé par la défense du principal prévenu

Me Benjamine Bovy a plaidé, lundi après-midi, devant la cour d’appel de Bruxelles, l’acquittement d’Houssein B., que le ministère public accuse d’être l’un des auteurs du spectaculaire braquage survenu en février 2013 à l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem. Des diamants et des lingots d’or d’une valeur de 37 millions d’euros avaient été subtilisés dans un avion par huit individus masqués et lourdement armés.

La pénaliste a passé en revue l’enquête de téléphonie et les données de la balise GPS du véhicule qu’utilisait son client, concluant que rien ne permettait d’affirmer que celui-ci s’est tenu sur le tarmac de l’aéroport, mitraillette à la main, le 18 février 2013 au soir.

Le ministère public soutient toujours qu’Houssein B. est l’un des principaux auteurs, mais il ne s’est pas risqué à requérir une peine de prison chiffrée, reconnaissant qu’il y a désormais un dépassement évident du délai raisonnable à être jugé. En première instance, il avait requis une peine de huit ans de prison, mais le tribunal avait suivi la défense, acquittant Houssein B. ainsi que tous ses co-prévenus.

Lundi, Me Bovy a, comme en première instance, démontré les incohérences de certains éléments relevés par la police et présentés comme à charge pour son client. “Les enquêteurs soutiennent qu’il a repéré le lieu où des véhicules ayant servi au braquage ont été incendiés le 21 février 2013, parce qu’il est localisé ‘à proximité’ la veille, suivant les données de la balise GPS de sa voiture. Or, je constate qu’il était en réalité à 6,4 km de cet endroit. C’est comme si une voiture était incendiée à la Basilique de Koekelberg et que vous étiez inquiété car vous êtes place Poelaert“, a avancé l’avocate, s’adressant aux juges.

Me Bovy a encore relevé que les enquêteurs écrivent qu’étonnamment le véhicule d’Houssein B. n’a effectué aucun déplacement les 18 et 19 février. Or, il y en a bien eu, selon les données GPS que l’avocate a brandi.

Les enquêteurs ont aussi pointé le fait que le GSM du prévenu était éteint durant toute la nuit suivant les faits, ce qui, affirmaient-ils, était tout à fait inhabituel au regard de l’ensemble de la téléphonie relative à Houssein B. sur les derniers mois. Après avoir mené sa propre analyse, Me Bovy a affirmé à la cour qu’en réalité le GSM de son client était régulièrement éteint, citant une série de dates auxquelles cela peut être constaté.

“Je pense que les enquêteurs se sont dit: ‘c’est lui’, au vu de ses antécédents judiciaires pour ce qu’il faut bien appeler du grand banditisme. Ils se sont dit: ‘on a les bons’ et à partir de là vont tenter de faire entrer des ronds dans des carrés. À partir de ce moment, quand un élément disculpe mon client, ils ne veulent plus le voir“, a estimé la pénaliste.

Le procès se poursuivra ce mardi.

Avec Belga – Photo : Belga / Benoit Doppagne