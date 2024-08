Nuisances sonores à Zaventem : litige entre Ben Weyts et Georges Gilkinet autour des Boeing 777 de DHL

Le ministre flamand sortant en charge de la périphérie bruxelloise, Ben Weyts (NV-A), veut permettre à la société de transport de fret DHL de continuer d’exploiter des Boeing 777 à Brussels Airport (Zaventem). Ben Weyts accuse le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) d’avoir “discrètement” transmis une nouvelle instruction empêchant ce modèle d’avion d’atterrir ou de décoller de l’aéroport. Le ministre nationaliste flamand, en affaires courantes, veut invoquer un conflit d’intérêts.

L’instruction contestée a été élaborée au cours de l’été 2023, mais il semble que l’administration du trafic aérien ait tardé à la mettre en œuvre. On trouve au cœur du différend l’épineuse question du niveau de bruit émis la nuit par cet appareil.

Selon un document daté de 2023, du Médiateur fédéral de l’aéroport, la certification européenne du niveau sonore par mouvement de cet avion, basée sur un poids de 348 tonnes, ne l’autorise pas à voler la nuit. Son “Quota Count” (QC) de bruit, certifié à 10,7, dépasse largement le maximum de 8 autorisé la nuit à Zaventem. Pour faire voler malgré tout cet avion, Aerologic, société dont DHL Express et Lufthansa Cargo sont co-propriétaires, invoque un QC non officiel de 7,7, calculé sur base d’un poids maximum de 313 tonnes.

Un avion plus petit mais plus bruyant, selon Weyts

Le ministre Weyts se fait le relais de cet argument en estimant que l’avion est certes relativement gros, mais peut voler plus silencieusement car DHL ne doit pas les charger au maximum de leur capacité. “Comme ce sont des avions de grande taille, la réglementation relative aux vols de nuit prévoyait une exception pour DHL depuis 10 ans“, explique le ministre flamand.

D’après ce dernier, le ministre fédéral de la Mobilité à néanmoins fait passer “discrètement” une instruction levant l’exception accordée à la société de fret et ce, quelques jours après les élections de juin. “DHL n’est plus autorisé à effectuer des vols de nuit avec le Boeing 777. L’entreprise devra donc remplacer cet appareil par d’autres comme l’Airbus A300. Il s’agit d’un avion plus petit, qui volera dès lors avec un chargement plus conséquent. La pollution sonore de ce type de vol de nuit peut être supérieure de 60%“, affirme Ben Weyts.

“Ne pas jouer à l’écolo aux dépens de notre économie”

Le ministre va demander à ses collègues du gouvernement flamand d’intenter le plus rapidement possible une action en conflit d’intérêts contre l’instruction de Georges Gilkinet. “M. Gilkinet a précédemment ignoré une demande explicite du premier ministre Alexander De Croo de revoir sa décision. Une procédure pour conflit d’intérêts venant de la Flandre semble donc être le dernier recours pour maintenir le Boeing 777 à Zaventem“, assure le ministre flamand.

Selon Gwendolyn Rutten (Open VLD), ministre flamande de l’Intérieur, il est “très important pour le Brabant flamand et l’économie flamande que DHL puisse continuer à utiliser le Boeing 777” à Zaventem. “Si M. Gilkinet ne retire pas son instruction, nous invoquerons un conflit d’intérêts. On ne peut pas jouer à l’écolo aux dépens de notre économie et de l’emploi“, a-t-elle déclaré sur X.

En Belgique, le Fédéral est seul compétent pour les niveaux de bruit émis par les avions. Les Régions sont compétentes pour les normes à l’émission, c’est-à-dire les limites de bruit perçu.

Gilkinet dénonce une utilisation illégale de ces avions

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet a quant à lui justifié vendredi cette instruction.

Selon lui, “il a été constaté que les compagnies DHL et Aérologic opéraient depuis plus de 10 ans dans une situation illégale, en continuant à utiliser pour des vols de nuit des avions-cargos qui dépassent assez largement le quota de bruit maximum autorisé“.

Le ministre fédéral écologiste a rappelé à ce sujet que par arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l’aéroport national, les aéronefs dont le quota de bruit individuel est supérieur à 8 ne sont pas autorisés à voler de nuit. “Or, le quota de bruit officiel et validé du gros-porteur américain Boeing-777 utilisé pour le compte DHL est de 10,7“, a-t-il confirmé.

Toujours d’après le ministre fédéral, depuis juin 2021, des rencontres régulières ont eu lieu entre la direction de DHL et son cabinet afin que la compagnie puisse proposer des solutions concrètes pour opérer en conformité avec le cadre légal et atténuer l’inconfort sonore des riverains de l’aéroport. Le ministre a regretté qu'”aucune proposition sérieuse n’ait été faite à ce jour, alors que la compagnie aérienne fait déjà voler aujourd’hui d’autres types d’avions, moins bruyants“.

Faire voler des avions dépassant le quota de bruit maximum autorisé constitue une infraction au droit international, européen et belge. La situation se devait donc d’être corrigée, a soutenu M. Gilkinet dans un communiqué.

C’est pourquoi, il a donné “il y a plus d’un an, le 24 juillet 2023, une instruction à son administration pour appliquer la réglementation en vigueur“. “Il est essentiel de limiter au maximum l’impact sonore de l’activité aérienne sur les populations survolées, notamment aux heures les plus délicates de la journée. C’est pour ça que les vols de nuit doivent se faire avec les avions les plus performants du point de vue environnemental en tout cas dans le respect des normes actuelles. C’est une condition fondamentale pour assurer un avenir durable aux activités de l’Aéroport de Bruxelles-National“, a-t-il encore dit, qualifiant de “pratique déloyale” l’utilisation non-conforme de gros-porteurs au détriment de la qualité de vie des riverains

► Revoir notre reportage | DHL inaugure son nouveau centre logistique à Brussels Airport

Belga – Photo : Belga