Un troupeau de moutons s’installe à Brussels Airport pour brouter de l’herbe

Depuis six ans, Brussels Airport favorise les tontes dites écologiques. L’idée est d’utiliser des animaux, ici des moutons, qui viennent sur quelques semaines pour brouter l’herbe afin de préserver la biodiversité des lieux.

Le 25 juillet dernier, 200 moutons se sont installés non loin de Brussels Airport pour y passer deux semaines. Leur berger, Brecht Laukens, explique que le troupeau va brouter l’équivalent de trois terrains de football autour des murs antibruit de Steenokkerzeel. Une tonte écologique est plus lente d’une tonte réalisée par une machine. Cela permet à la biodiversité de se régénérer plus rapidement et de ne pas être détruite. De plus, cette tonte naturelle permet “la pousse de nouvelles variétés de plantes et permet la création d’un écosystème naturel à partir duquel les papillons et les abeilles peuvent coloniser les zones environnantes“.

■ Un reportage de Marine Guiet et Yannick Vangansbeek