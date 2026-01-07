Bpost : un problème technique permet aux clients de consulter des informations d’autres
“Le problème en question a été rapidement résolu”, mais les détails de ‘mauvais’ colis peuvent toujours apparaître dans le suivi sur l’app, indique mardi soir un porte-parole de bpost.
Un problème technique chez bpost permet à certains clients de consulter, dans l’application, les détails relatifs à des colis qui ne leur sont pas destinés. L’information de VRT NWS a été confirmée par l’entreprise postale.
La perturbation technique remonte à lundi soir. Elle permettait à des clients de consulter les détails, nom, adresse et même le code de retrait de colis qui étaient destinés à d’autres personnes. Bpost conseille aux clients de supprimer eux-mêmes les colis qui ne sont pas les leurs de l’app.
“Nous prenons la confidentialité de nos clients très au sérieux et menons une analyse approfondie pour nous assurer que ce problème ne se reproduise plus à l’avenir”, assure bpost.
