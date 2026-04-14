Bpost : les syndicats bloquent tous les centres de distribution à Bruxelles
Selon la direction de Bpost, les syndicats bloquent tous les centres de distribution à Bruxelles, empêchant donc les facteurs désireux de travailler de distribuer les colis et les lettres. Elle exige la levée de ces blocages, explique le porte-parole Mathieu Goedefroy.
Les négociations entre les syndicats et la direction de l’entreprise postale ont échoué mardi. La situation à Bruxelles représentait un point important de la discussion. “Nous demandons que la concertation reprenne sans blocages ni chaos“, ajoute le porte-parole.
L’entreprise confirme par ailleurs qu’elle ne souhaite pas déroger au plan prévoyant de faire commencer le personnel jusqu’à deux heures plus tard. “Nous souhaitons toutefois limiter l’impact et chercher des solutions au cas par cas pour les personnes confrontées à des problèmes.” Selon le porte-parole, le plan prévoit bien des compensations.
Rupture des négociations
Les syndicats de Bpost ont quitté la table des négociations avec la direction mardi midi après avoir constaté un “blocage total”, ont rapporté la CGSP Poste et la CSC-Transcom à l’agence Belga. La direction confirme. Les représentants des travailleurs demandent l’intervention d’un médiateur externe pour sortir du conflit social, qui dure depuis trois semaines désormais.
Les syndicats expliquent avoir fait plusieurs contre-propositions à celles de la direction, mais qu’elles ont été “balayées d’un revers de la main“. “Ils sont même revenus avec des éléments moins ambitieux que ce qui a été présenté lundi“, regrette Thierry Tasset, secrétaire général de la CGSP Poste. “Plus qu’avancer, ils ont régressé. On a plus besoin d’un traducteur que d’un médiateur, la direction ne nous comprend pas du tout.“
Son collègue de la CSC-Transcom, Stéphane Daussaint, fait le même constat d’impasse et dénonce “un chantage à la reprise du travail” de la part de la direction. “C’est inacceptable. Il faut réellement une intervention externe si on veut sortir du conflit.“
Les syndicats ne prévoient en tout cas pas de revoir la direction de Bpost dans les prochains jours, sauf en cas de “changement d’attitude”. Le mouvement de grève se poursuivra donc. La grève chez Bpost a débuté spontanément, fin mars, en opposition au plan de transformation annoncé par la direction. Les grévistes dénoncent notamment le souhait de la direction de modifier les horaires de travail des facteurs.
Seuls 12% des facteurs wallons se sont présentés au travail mardi, tandis que la grève ne concerne que quelques travailleurs en Flandre, selon l’entreprise postale. Les centres de tri fonctionnent mais leur capacité est réduite dans le sud du pays.
Belga