Bpost : les syndicats bloquent tous les centres de distribution à Bruxelles

Les syndicats expliquent avoir fait plusieurs contre-propositions à celles de la direction, mais qu’elles ont été “balayées d’un revers de la main“. “Ils sont même revenus avec des éléments moins ambitieux que ce qui a été présenté lundi“, regrette Thierry Tasset, secrétaire général de la CGSP Poste. “Plus qu’avancer, ils ont régressé. On a plus besoin d’un traducteur que d’un médiateur, la direction ne nous comprend pas du tout.“

Son collègue de la CSC-Transcom, Stéphane Daussaint, fait le même constat d’impasse et dénonce “un chantage à la reprise du travail” de la part de la direction. “C’est inacceptable. Il faut réellement une intervention externe si on veut sortir du conflit.“

Les syndicats ne prévoient en tout cas pas de revoir la direction de Bpost dans les prochains jours, sauf en cas de “changement d’attitude”. Le mouvement de grève se poursuivra donc. La grève chez Bpost a débuté spontanément, fin mars, en opposition au plan de transformation annoncé par la direction. Les grévistes dénoncent notamment le souhait de la direction de modifier les horaires de travail des facteurs.

Seuls 12% des facteurs wallons se sont présentés au travail mardi, tandis que la grève ne concerne que quelques travailleurs en Flandre, selon l’entreprise postale. Les centres de tri fonctionnent mais leur capacité est réduite dans le sud du pays.