Bozar installe un tout nouveau système sonore dans l’emblématique salle Henry Le Bœuf

Par voie de communiqué de presse, Bozar a annoncé qu’avec le tout nouveau système sonore de la salle Henry Le Bœuf, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) souhaite désormais répondre “aux plus hautes normes internationales en matière de performances audio immersive”. Le nouveau système audio est spécialement conçu pour soutenir la programmation non classique de Bozar.

La mise à niveau vers le système audio dit L-Acoustics s’inscrit dans le cadre de l’initiative Digital@Bozar. Ce système de pointe repose sur deux technologies révolutionnaires : le haut-parleur L2D et le processeur L-ISA. Les enceintes L2D “fournissent une pression sonore exceptionnelle dans un format remarquablement compact”, précise Bozar. Quant au processeur L-ISA, il s’agit d’un moteur avancé de traitement audio spatial. “Ensemble, ils permettent une restitution spatiale hyperréaliste à l’avant, le son se déployant largement et en profondeur sur la scène.”

Le tout nouveau système sonore doit avant tout soutenir la programmation non classique de Bozar. “Cet automne, nous avons le plaisir d’accueillir Sigur Rós (23 et 24 septembre), Kae Tempest (12 octobre), Bob Dylan (26 et 28 octobre) et Zaho de Sagazan (23 et 24 octobre), ainsi que Scylla avec BNO (6, 7 et 10 novembre) et bien d’autres artistes de renommée mondiale”, souligne Aurore Aubouin, responsable musique chez Bozar.

Il s’agit également d’un investissement stratégique, puisque Bozar n’aura plus besoin de louer du matériel audio. “En disposant de notre propre système permanent, nous n’avons plus à louer d’équipements, ce qui nous permet d’offrir aux artistes comme au public une expérience de la plus haute qualité”, poursuit Aubouin.

Grâce à la technologie audio spatiale L-ISA, Bozar souhaite “créer une véritable image sonore réaliste, où chaque détail de la représentation est restitué avec une clarté et une profondeur saisissantes”, explique aussi Nicolas Bernus, responsable de la production technique de Bozar. “C’est un grand pas en avant qui place Bozar en phase avec les normes internationales les plus exigeantes et qui garantit à notre public une expérience d’écoute inégalée.”

Belga