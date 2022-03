“Bien dans ma tête grâce aux neurosciences” : l’ouvrage qui explique comment se reposer

Dans son nouvel ouvrage intitulé “Bien dans ma tête”, la psychiatre Caroline Depuydt explique comment on peut se sentir apaiser mentalement grâce aux neurosciences.

Se sentir bien dans sa tête est parfois compliqué. Si le stress fait partie de la vie de tous les jours, le Covid-19, la guerre en Ukraine et d’autres faits d’actualité peuvent l’accentuer. “On doit toujours développer notre capacité de résilience, c’est-à-dire de pouvoir récupérer. Le stress est normal, il fait partie de la vie. Le but est de pouvoir, à un certain moment, se dégager du stress et de se reposer. Ce sont ces allers-retours entre stress et repos qui nous permettent de récupérer. C’est vrai que cette année, on a eu beaucoup de stress et pas beaucoup de repos“, explique Caroline Depuydt.

Sortir gagnant de cette situation

Si depuis deux ans, il y a beaucoup de stress et peu de moments de repos. Il est néanmoins possible de sortir gagnant de cette situation selon Caroline Depuydt, pour qui il est possible de récupérer “en mettant en place des stratégies pour prendre soin de soi et essayer de développer un peu de sérénité malgré le ko ambiant“.

10 techniques pour se sentir bien

Dans son ouvrage, Caroline Depuydt explique ce qu’il se passe physiquement dans le cerveau et donne plusieurs des techniques pour se sentir bien, comme le yoga, la méditation ou encore la cohérence cardiaque ; “j’avais vraiment d’une part d’expliquer pour que les gens puissent comprendre. (…) Je pense que quand on comprend, on est plus motivé à mettre en place les stratégies. Et puis je voulais valider ces méthodes pour que les gens se disent qu’il y a une validation scientifique“, explique-t-elle.

■ Interview réalisée par Vanessa Lhuillier et Jim Moskovics