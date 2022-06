Bernard Clerfayt ne veut pas toucher au système bruxellois d’allocations familiales

Pour Bernard Clerfayt, ministre bruxellois des Allocations Familiales (DéFi), le système actuel des allocations est le meilleur qui existe en Belgique.

Début juin, le ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz (Open VLD), estimait nécessaire de réformer le système d’allocations familiales pour garantir sa pérennité.

Pour Bernard Clerfayt, dire que c’est trop cher est un jugement de valeur. “Nous avons décidé, en mettant en place le mécanisme bruxellois des allocations familiales, d’avoir des suppléments sociaux qui visent spécialement les familles les plus précaires pour que les enfants de ces familles-là ne souffrent pas des conséquences financières de la situation familiale. Le système bruxellois est le plus juste, le plus efficace pour lutter contre la pauvreté infantile.”

► À lire aussi | Famiris : la nouvelle caisse publique responsable des allocations familiales à Bruxelles

Le ministre des Allocations Familiale concède que le fait d’être passé de l’ancien au nouveau système en les cumulant sera un plus cher en 2023-2024 pour diminuer par après. “Si la Région bruxelloise ne parvient pas à maintenir l’équilibre des dépenses entre les recettes et dépenses, si le déséquilibre grandit, alors il faudra prendre des mesures sévères. Je ne souhaite pas qu’on touche au système actuel d’allocations familiales. C’est un système qui accorde des aides à tous les enfants, c’est le plus juste des trois systèmes qu’il y a en Belgique, le Bureau du Plan l’a confirmé encore récemment.”

► À voir aussi : Versus : le système bruxellois des allocations familiales est-il en danger ?

► Retrouvez en intégralité l’interiew de Bernard Clerfayt

■ Anaïs Corbin / Une interview de Fabrice Grosfilley