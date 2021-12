Bénédicte Linard : “Les mesures pour le secteur culturel sont déséquilibrées, disproportionnées et incohérentes”

Comment le secteur de la culture peut-il encaisser les dernières décisions du Comité de concertation ? Un certain nombre de salles de théâtre et de concert sont en train d’annuler au fur et à mesure leurs représentations. Pour en parler, Fabrice Grosfilley accueillait ce mercredi Pierre-Alain Breeveld, Président de la Fédération culture indépendante (FCI), Denis Gerardy, programmateur du Cirque royal et Bénédicte Linard (Ecolo), ministre de la Culture pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les événements réunissant plus de 200 personnes à l’intérieur sont interdits depuis ce lundi. Les plus petits événements peuvent se maintenir, mais avec Covid Safe Ticket, port du masque et spectateurs assis. Ces mesures, prises par le dernier Comité de concertation, représentent une nouvelle douche froide pour le secteur culturel qui tente petit à petit de se relever.

“Nous avons pu comprendre toutes les mesures précédentes, que ce soit la fermeture, la réouverture avec distance, le CST, le port du masque, mais cette nouvelle limitation de la jauge à 200 personnes est incompréhensible”, pointe le programmateur du Cirque royal Denis Gerardy. Un avis partagé par Pierre-Alain Breeveld. “On nous demande des tests et des protocoles pour éviter cette situation, mais nous avons beau faire tout ce qu’il faut, le fusible culture saute à chaque fois“, regrette-t-il.

La ministre Bénédicte Linard a tenu à se distancer des dernières mesures prises qui, selon elle, ne sont pas basées sur des avis scientifiques. “Je pense que les décisions qui ont été prises vendredi passé sont déséquilibrées, disproportionnées et incohérentes à certains moments“, a-t-elle déploré avant de s’expliquer. “Déséquilibré parce qu’à nouveau, on touche des secteurs plus que les autres. Disproportionné parce qu’on impose des jauges identiques sans tenir compte de la capacité d’accueil des différentes salles. Incohérent pour les mesures prises par exemple dans les salles de cinéma ou encore les activités culturelles interdites dans le cadre scolaire qui peuvent avoir lieu en dehors“.

Aide au secteur

Face à ces nouvelles mesures restrictives, le secteur demande de l’aide. “On ne peut pas priver un secteur de quelque chose, sans mettre en place des aides pour lui permettre de survivre”, alerte Pierre-Alain Breeveld. Ce que le secteur demande : soutenir les travailleurs et les travailleuses, dont les intermittents, soutenir les indépendants, notamment via le droit passerelle simple et double et soutenir les entreprises. Selon le président de la FCI, les aides n’arrivent pas ou mettent beaucoup de temps à arriver. “Si on nous ferme aujourd’hui et que l’on reçoit une aide dans 6 mois, cela n’a aucun intérêt“, conclut-il.

Pour la ministre de la Culture, ces aides sont essentielles. “Nous avons pris notre part au sein de la Fédération et nous allons continuer à le faire, il faut à présent que les autres niveaux de pouvoir suivent. J’y serai attentive“, s’est-elle engagée.

Photo : Belga

