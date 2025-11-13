Bel Prizes : une scénographe de vitrines urbaines lauréate

Ce soir, la 4ᵉ édition des Bel Prizes célèbre les talents de la capitale. Parmi les lauréats du Transmission Prize du Brussels Expertise Label (BEL), la décoratrice et scénographe Julie Heymans se distingue par son regard sur la ville.

Fondatrice du Studio Heymans depuis 2021, elle crée des vitrines urbaines où se mêlent créativité et durabilité. “J’ai été baignée dans ce milieu grâce à ma maman, qui faisait ce métier et qui est venue m’aider aujourd’hui. On fait plus ça en famille, mais c’est elle qui m’a tout appris”, confie l’artiste.

Prochain projet : un showroom de 220 m² dans le nord de Bruxelles, pour proposer des décors à la location aux commerçants. Pour Julie, le Made in Brussels rime avec audace et authenticité : “C’est la créativité qui est le plus sympa dans ce métier”.

■ Reportage de David Courier, Charles Carpreau et Pierre Delmée