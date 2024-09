Bel été pour les hôtels bruxellois même si la reprise reste modérée

En juillet, les hôtels de la Région bruxelloise ont connu un taux d’occupation moyen de 76,1%. C’est mieux qu’en juillet 2023 (+9%) et légèrement plus qu’en juillet 2019 (+1%).

Les hôtels bruxellois ont connu une belle fréquentation cet été, surtout lors du mois de juillet, se réjouit jeudi la Brussels Hotels Association (BHA). Le mois d’août n’a cependant pas encore tout à fait retrouvé les niveaux d’occupation connus en 2019, avant la pandémie de Covid-19, ajoute l’organisation.

Le mois d’août semble moins attirer les touristes dans la capitale, alors que le taux d’occupation s’est établi à 67% seulement. Cela représente cependant une hausse de 7,5% par rapport à août 2023 mais une très légère baisse par rapport à 2019 (-0,3%). “Cette différence récurrente d’années en années souligne le potentiel d’amélioration pour la seconde partie de l’été”, relève la BHA. L’organisation qui représente le secteur hôtelier bruxellois souligne l’importance de grands événements et congrès “pour dynamiser la fréquentation”.

Ainsi, le festival Tomorrowland, qui s’est déroulé sur deux weekends en juillet, et le Grand Prix de Formule 1 organisé à Spa le dernier weekend de juillet, ont dopé l’occupation des hôtels bruxellois. Les deux événements coïncidaient le weekend des 27 et 28 juillet, portant la fréquentation hôtelière de la capitale à 88,3%.

Au mois d’août, c’est le tapis de fleurs qui a permis d’attirer la clientèle, avec un taux d’occupation de 74,1% le weekend des 17 et 18 août. “Ces événements sont cruciaux pour garantir des taux de remplissage suffisants et assurer la rentabilité des établissements hôteliers”, estime la BHA. C’est pourquoi l’organisation appelle les gouvernements en formation (à Bruxelles, en Flandre et au Fédéral) à soutenir la fréquentation des hôtels avec “un cadre économique et fiscal favorable, une régulation de la concurrence déloyale des hébergements résidentiels et une véritable stratégie d’ensemble”.

Belga