Basket : le Brussels passe au deuxième tour des playoffs transfrontaliers

Les quatre clubs belges engagés au premier tour des BNXT play-offs de basket, qui opposent clubs néerlandais et belges, ont remporté leur double confrontation à l’issue des matches retour de vendredi et accèdent au deuxième tour. Mons-Hainaut, le Brussels, Liège et Alost retrouveront au prochain stade les équipes battues en quarts de finale des playoffs domestiques, aux Pays-Bas et en Belgique.

Large vainqueur au match aller sur le parquet de Den Helder (82-98), Mons-Hainaut a pu se permettre une courte défaite contre son rival au match retour, 78-83. Le scoring a été partagé entre quatre des cinq titulaires qui ont inscrit un total de 60 points. Derrière les 20 points de son arrière Deroover, le Circus Brussels a assuré avec un succès 75-62 contre Feyenoord, après sa victoire au match aller (75-77) à Rotterdam. Liège Basket, qui avait disposé de BAL Weert mercredi (69-80) a remis le couvert avec un large succès, 90-52, dans son Country Hall. Dragan a inscrit 16 points et gobé 7 rebonds. L’Okapi Alost a quant à lui renversé la vapeur contre Amsterdam. Défait à l’aller (94-87), il a écrasé son adversaire au retour, 101-67. L’arrière alostois Price a réussi une remarquable performance statistique avec 28 points et 12 rebonds. Les playoffs transfrontaliers opposent les équipes non-qualifiées pour les playoffs nationaux, rejointes au fur et à mesure par les équipes éliminées dans les playoffs domestiques. Le Brussels affrontera Charleroi, éliminé par Limburg United des playoffs belges, et Mons-Hainaut retrouvera Yoast United, sorti par Groningue aux Pays-Bas. Liège sera opposé à Leeuwarden ou Zwolle, Alost rencontrera le perdant de la série entre Louvain et Malines. Les matches du deuxième tour se dérouleront les 12 et 14 mai, dates à confirmer par les clubs. Les playoffs transfrontaliers se disputent en aller-retour à l’exception de la finale en best-of-3.

Belga