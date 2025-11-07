Note budgétaire : Barbara Trachte se dit “surprise” par la demande d’augmenter les normes d’émissions GSM à Bruxelles

Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d’Etat en charge de la Transition économique et de la Recherche scientifique au sein du gouvernement bruxellois, était l’invitée de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Elle répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Barbara Trachte est revenue sur la note budgétaire déposée par le formateur bruxellois Georges-Louis Bouchez (MR). Un point concerne les normes de rayonnement des GSM.

Actuellement, la portée des ondes téléphoniques sur le territoire bruxellois est de 14 volts par mètre à l’extérieur. Mais le formateur souhaiterait l’augmenter à 20 volts par mètre (qui est la norme appliquée dans les autres régions du pays). Un non sens, pour la secrétaire d’Etat, car il n’y a pas de demande particulière des opérateurs.

“Je suis un peu surprise par cette nouvelle demande. Je pense qu’il n’y a pas vraiment de demande du secteur d’augmenter la norme. A Bruxelles, elle a été modifiée en 2021, suite à une commission délibérative. Donc des citoyens s’étaient rassemblés pour discuter de cette question et trouver un nouvel équilibre entre les demandes des opérateurs d’une part et des impératifs de santé publique. Et aujourd’hui, les opérateurs ne demandent pas d’augmenter la norme. Je pense vraiment qu’il y a d’autres priorités que de s’attaquer à cette question là aujourd’hui !” répond Barbara Trachte.

Rédaction