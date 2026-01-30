En 2025, le Port de Bruxelles a connu une baisse de trafic de marchandise de 13%

Le Port de Bruxelles a enregistré un trafic de 5,41 millions de tonne par voie d’eau en 2025, soit une baisse de 13,6% par rapport à 2024, annonce vendredi l’opérateur.

Le trafic propre — les marchandises chargées et déchargées à Bruxelles — a reculé de 11,1%, tandis que le trafic de transit enregistre une baisse plus prononcée de 21,6%.

Les grandes catégories de marchandises ont été en recul à l’exception des conteneurs, en légère progression. Le secteur des croisières fluviales a par contre toujours le vent en poupe avec 33.500 croisiéristes internationaux. Le nombre de bateaux en escale continue d’augmenter, et 169 réservations sont déjà confirmées pour 2026.

Selon le Port de Bruxelles, le ralentissement durable du secteur de la construction et de la rénovation — qui représente environ 60 % des trafics par voie d’eau à Bruxelles — a fortement pesé sur les volumes transportés. Cette situation a été aggravée au second semestre par l’arrêt de plusieurs grands chantiers significatifs.

Plus en détail, la baisse des matériaux de construction (-12%) s’explique en grande partie par une chute de 35 % des évacuations de terres et décombres de chantier.

Globalement, toutes les grandes catégories de marchandises sont en recul, à l’exception des conteneurs — en légère progression en tonnage — et des produits métallurgiques, dont les importations ont fortement augmenté dans un contexte de marché international particulier.

Les produits pétroliers retrouvent quant à eux un niveau comparable à celui observé en 2023, après une hausse conjoncturelle en 2024. Cette évolution s’inscrit par ailleurs dans une tendance de fond, liée aux changements progressifs des habitudes de consommation et à l’évolution de la société, notamment le développement des véhicules électriques, le recours accru aux pompes à chaleur et, plus largement, la transition vers des modes de production et de consommation moins dépendants des énergies fossiles.

Le trafic de transit a, quant à lui, été fortement impacté par des événements majeurs sur l’axe Anvers-Bruxelles-Charleroi, notamment l’effondrement du pont de l’autoroute E42/A15 à Houdeng et de nombreux travaux de maintenance et de rénovation des infrastructures. Au total, 232 jours d’interruption de navigation ont été enregistrés l’an dernier.

Belga