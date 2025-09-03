Avertissement jaune pour des vents forts à Bruxelles, dans le Hainaut et le Brabant wallon
L’Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune ce mercredi, de 10h00 à 21h00, pour des vents forts attendus à Bruxelles, en Flandre, dans le Hainaut et le Brabant wallon.
Selon l’IRM, des zones de précipitations liées à une dépression atlantique traverseront le pays d’ouest en est, accompagnées de rafales. Dans plusieurs régions, elles pourraient atteindre 70 à 80 km/h, voire davantage localement. Le sud-est du pays devrait toutefois être moins touché.
Belga