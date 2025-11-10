Auderghem : la tour Triomphe à l’enquête publique

Sur le site du bâtiment d’Europ Assistance, au croisement entre boulevard du Triomphe et rue Jules Cockx à Auderghem, un projet d’une tour de 80m de haut fait couler beaucoup d’encre depuis plus d’un an. Le promoteur avait obtenu son permis d’urbanisme, mais soumis à conditions. Aujourd’hui, il propose des modifications.

La tour a été affinée. Le socle de la tour est réduit à deux niveaux. La tour serait plus fine, mais aussi plus haute. Elle gagne un mètre entre les deux versions du projet et un étage. Les deux premiers accueilleront des bureaux.

Les étages 3 à 20 seront consacrés au logement. Le 20e et dernier étage sera réservé à des logements “d’exception.” Le ratio de places de stationnement par rapport au nombre de logements diminue. On comptait 61 places pour 95 logements dans la première version (soit un ratio de 0,64 place par logement) pour atteindre 72 places, soit 0,59.

L’enquête publique se termine le 2 décembre.

