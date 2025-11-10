Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Auderghem : la tour Triomphe à l’enquête publique

Le promoteur de la tour Triomphe a revu son projet. En perdant 3 000 m² de bureaux, le nombre de logements passe à 122 au lieu des 95 initialement prévus.

Sur le site du bâtiment d’Europ Assistance, au croisement entre boulevard du Triomphe et rue Jules Cockx à Auderghem, un projet d’une tour de 80m de haut fait couler beaucoup d’encre depuis plus d’un an. Le promoteur avait obtenu son permis d’urbanisme, mais soumis à conditions. Aujourd’hui, il propose des modifications.

Lire aussi : La “Tour Triomphe” de 80 mètres inquiète les habitants d’Auderghem

La tour a été affinée. Le socle de la tour est réduit à deux niveaux. La tour serait plus fine, mais aussi plus haute. Elle gagne un mètre entre les deux versions du projet et un étage. Les deux premiers accueilleront des bureaux.

Les étages 3 à 20 seront consacrés au logement. Le 20e et dernier étage sera réservé à des logements “d’exception.” Le ratio de places de stationnement par rapport au nombre de logements diminue. On comptait 61 places pour 95 logements dans la première version (soit un ratio de 0,64 place par logement) pour atteindre 72 places, soit 0,59.

L’enquête publique se termine le 2 décembre.

V.Lh. – Photo : 

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales