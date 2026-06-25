Attentat à Bruxelles : le premier volet du procès de l’attentat du 16 octobre 2023 examiné le 8 octobre

Le procès des trois prévenus poursuivis pour leur participation présumée à l’attentat commis le 16 octobre 2023 à Bruxelles, en marge du match de football Belgique-Suède, a été fixé au 8 octobre à 14h00 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, jeudi.

Les débats ont été fixés pour une après-midi devant la 90e chambre correctionnelle. M.G. (défendu par Me Adil El Malki), J.M. (défendu par Me Nicolas Cohen) et A.L. (défaillant) sont poursuivis pour la détention et la tentative de vente de pistolets d’alarme transformés en armes semi-automatiques.Deux autres complices présumés d’Abdesalem Lassoued (L.K. et M.D.) seront jugés par la cour d’assises de Bruxelles, à une date encore indéterminée.

►Lire aussi | Il y a deux ans, Abdesalem Lassoued tuait deux supporters suédois à Bruxelles

Le 16 octobre 2023, peu après 19h00, Abdesalem Lassoued avait tiré sur des supporters suédois à proximité de la place Sainctelette. Il avait d’abord ouvert le feu sur un taxi, avant de poursuivre les passagers du véhicule dans le hall d’entrée d’un immeuble. Deux personnes ont été tuées et une troisième grièvement blessée. Abdesalem Lassoued avait rapidement posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour revendiquer l’attaque. Il a été abattu par la police dans un bar de Schaerbeek, le mardi 17 octobre 2023, vers 08h00.

Belga