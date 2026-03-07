Attaque contre l’Iran : Trois rapatriements aériens prévus pour dimanche

“Les autorisations ont été obtenues pour des vols militaires au départ des Émirats arabes unis. Deux avions A400M devraient transporter chacun environ 100 personnes dimanche de Dubaï à Hurghada. Les meilleures solutions sont actuellement examinées pour que nous les ramenions ensuite jusqu’à Bruxelles”, a-t-il indiqué vendredi soir sur X.

Un troisième vol, assuré lui grâce à un vol charter de Cyprus Airways, est également prévu vers Bruxelles pour dimanche soir. Il permettra de ramener environ 180 personnes au pays, a ajouté le chef de la diplomatie belge.

“Nous savons que l’attente est longue et éprouvante. Mais les pièces du puzzle se mettent en place. Tout est mis en œuvre, en bonne collaboration avec la Défense et nos partenaires européens, pour ramener au plus vite et de manière sécurisée les Belges qui en ont fait la demande”.

Plus tôt dans la journée vendredi, un vol militaire MRTT au départ d’Oman samedi soir vers Bruxelles avait été annoncé. Celui-ci est confirmé vendredi. Il permettra de rapatrier 185 Belges.

Le ministre précise toutefois que ces vols seront assurés sous réserve de “l’évolution des conditions sécuritaires et opérationnelles” sur place.

