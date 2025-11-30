Passer la navigation
Atom’Run : une course relais qui réunit les générations

Ce dimanche matin, le stade Roi Baudouin a accueilli une course relais qui a rassemblé coureurs de tous âges, seuls, en groupe ou en famille.

Les organisateurs constatent une tendance claire : les courses à pied affichent de plus en plus rapidement complet, preuve de l’engouement croissant pour le running en ville. Un sport qui séduit autant les amateurs que les passionnés et qui fédère toute la communauté bruxelloise.

Reportage de Valentine Rolus, Guillaume Bruwier et Laurence Paciarelli

