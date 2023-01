Ariane Dierickx de L’Ilot : “Certains de nos services risquent de fermer face à la hausse des factures”

Ariane Dierickx, directrice générale de L’Ilot, était l’invitée de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles.

Dans l’interview de 7h45, Ariane Dierickx a confirmé les difficultés qui pèsent aujourd’hui sur L’Ilot, l’ASBL qui tente de mettre en place de multiples solutions pour sortir les personnes précarisées du sans-abrisme. La directrice de l’association confirme des hausses de factures qui pèsent sur les finances : “Aujourd’hui, on a des factures en augmentation de plus de 100 000 euros par rapport à 2021. C’est juste impayable pour notre secteur. La plupart des organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons sont dans les mêmes difficultés, au point que cela risque de provoquer la fermeture de certains de nos services”, avoue-t-elle.

L’Ilot est actif en Région bruxelloise, mais également en Wallonie. L’association n’est toutefois pas seule sur le terrain : elle travaille avec des partenaires pour l’installation et la gestion de centres de jour, de maisons d’accueil pour sortir du sans-abrisme, de centre d’accueil de nuit, l’organisation de maraudes en rue…

Et les prévisions pour la prochaine année ne sont pas plus rassurantes, indique encore Ariane Dierickx au micro de BX1 : “On est tellement en difficultés financières, avec un déficit de plusieurs centaines de milliers d’euros qui s’annonce en 2023, qu’on est en questionnement d’arrêter l’un de nos services. Ce qui serait catastrophique, car cela voudra dire plus de personnes à la rue. Ce n’est pas une menace qu’on pose devant le politique, c’est la réalité”.

Elle confirme qu’en prime, de nombreuses personnes frappent de plus en plus souvent à la porte des associations qui aident les personnes les plus précarisées, dont L’Ilot. “Nous l’avons déjà vu après la crise sanitaire, nous le voyons encore aujourd’hui. Des “nouveaux pauvres” qui étaient en logement mais sur le fil, et qui aujourd’hui ont basculé ou vont basculer dans les mois qui vont venir”, explique Ariane Dierickx.

■ Interview d’Ariane Dierickx, directrice générale de L’Ilot, par Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles.

