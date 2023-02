Après les séismes, le consortium 12-12 lance un appel aux dons pour la Turquie et la Syrie

Le consortium caritatif 12-12 lance un appel aux dons suite aux séismes au Proche-Orient.

Près d’une semaine après les tremblements de terre qui ont secoué, lundi dernier, la zone frontalière entre la Turquie et la Syrie, le Consortium 12-12 annonce lancer, ce dimanche, un appel aux dons, “Urgence Syrie-Turquie”. “Nous avons un besoin urgent d’aide, à court et à long terme. C’est pourquoi nous appelons tout le monde à agir ensemble pour les victimes de cette catastrophe humanitaire. Pour les dons, le numéro de compte 12-12 a été ouvert aujourd’hui en faveur des victimes en Syrie et en Turquie“, explique Gilles Van Moortel, coordinateur du consortium.

Le consortium, qui réunit sept organisations caritatives (Caritas International, la Croix-Rouge de Belgique, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam Belgique, Plan International Belgique et UNICEF Belgique) appelle donc à la solidarité afin de lever des fonds pour financer les activités de ses membres “qui organisent l’aide d’urgence aux sinistrés dans les zones touchées. Le nombre de morts est énorme et susceptible d’encore augmenter. Une aide d’urgence doit être apportée maintenant à la population sinistrée“, explique le consortium.

► Carte | Dons pour la Turquie et la Syrie : voici les lieux de collecte ouverts à Bruxelles

Quels objectifs ?

Concrètement, l’objectif à court terme du consortium est de “sauver le plus de vies possible, aider les gens à survivre grâce à la distribution d’eau potable, de couvertures, de matériel d’abri, de nutrition, de vaccination et de soins de santé de base, de protection et de prise en charge des enfants séparés“, indique 12-12, “à plus long terme, il y aura également la relance de l’éducation et la fourniture d’un traitement des traumatismes psychosociaux, ainsi que la reconstruction physique des hôpitaux, des écoles et des maisons“.

► Article | Partie de Melsbroek samedi, l’équipe logistique de B-FAST est bien arrivée en Turquie (12/02/2023)

Le consortium collabore en Turquie et en Syrie avec des ONG locales et les réseaux existants en ce sens. “Les dons au compte du consortium sont répartis entre les sept organisations, selon la clé de répartition annuelle“, précise 12-12.

L’appel démarre ce dimanche, et se poursuivra jusqu’au 31 juillet prochain. “Chaque don effectué durant cette période pour un montant de minimum 40 euros vous donne droit à une attestation fiscale l’année prochaine“. Les dons peuvent être effectués en ligne, ou sur le compte bancaire 12-12 BE 19 0000 0000 1212.

ArBr – Photo : Capture d’écran – Consortium 12-12