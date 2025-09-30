Après la cyberattaque, un tiers des comptoirs de l’aéroport de Bruxelles équipés d’un nouveau système

Une cyberattaque chez un fournisseur a entraîné de nombreux retards et annulations de vols il y a dix jours.

Brussels Airport a lancé le déploiement d’un nouveau système d’enregistrement et d’embarquement à la suite à d’une cyberattaque chez un fournisseur, qui a entraîné de nombreux retards et annulations de vols il y a dix jours. Lundi, un tiers des postes de travail de l’aéroport utilisaient déjà ce nouveau système. “Grâce à ces systèmes alternatifs, la situation est sous contrôle et il n’y a plus d’annulations à la suite de la cyberattaque“, a déclaré Brussels Airport dans un communiqué de presse.

Le déploiement du nouveau système a débuté le week-end dernier. Une équipe d’une vingtaine d’experts informatiques a travaillé jour et nuit à l’installation, à la configuration et aux tests de l’ensemble des équipements et logiciels. Lundi, un tiers des 500 postes de travail étaient déjà pourvus du système.

Dès mardi, plusieurs vols utiliseront déjà le nouveau système. “En fonction des résultats de cette première phase, la transition progressive vers les autres compagnies aériennes suivra dans les prochains jours. D’ici là, les systèmes d’enregistrement alternatifs resteront opérationnels pour les autres compagnies”, a précisé Brussels Airport.

Belga