Ans Persoons assure que la concertation sera respectée pour le Palais du Midi : “C’est un vrai moment de démocratie”

Ce mercredi, la secrétaire d’État, Ans Persoons, chargée de l’Urbanisme et du Patrimoine (Vooruit), est l’invitée de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles.

Un accord a désormais été trouvé pour reprendre le chantier du Métro 3, ce qui réjouit Ans Persoons : “C’est une bonne nouvelle, parce que le chantier est à l’arrêt depuis presque 2 ans maintenant, donc il faut pouvoir continuer, parce qu’un chantier à l’arrêt ça a des conséquences très négatives pour les quartiers“, réagit-elle à Fabrice Grosfilley.

La reprise des travaux va de pair avec le projet de démontage du Palais du Midi. Le gouvernement bruxellois a lancé une procédure accélérée pour que les permis soient délivrés plus rapidement. Pour Ans Persoons, c’est la moins pire des solutions : “Ce n’es pas une solution agréable. Ça fait partie de notre patrimoine. C’est un bâtiment qui a une identité et une histoire à Bruxelles. Mais c’est la seule solution pour faire avancer les travaux“, nous partage-t-elle.

Ce projet n’est pas acté pour autant. L’ARAU, l’Atelier de Recherche et d’action Urbaines, demande le classement du Palais du Midi. “Je comprends qu’ils fassent ces démarches, c’est leur rôle aussi“, réagit Ans Persoons. “Cette demande va suivre sa procédure et les différentes étapes (…) Des choses pareilles doivent être étudiées parce qu’il faut voir l’intérieur, est-ce que ça a de la valeur, les façades,…“. La secrétaire d’État l’assure, “on va traiter ces démarches avec du sérieux“.

Si le démantèlement du Palais du Midi a vraiment lieu, quel sera son sort ? “Ce qu’on va garder à tout prix, c’est les façades. Elles vont rester sur place. L’intérieur va sans doute être démonté et normalement, on va réfléchir à un nouveau contenu“, répond Ans Persoons à Fabrice Grosfilley. L’occasion aussi de remettre le bâtiment aux normes “au niveau durabilité et autres exigences“.

La concertation aura bien lieu

Ans Persoons le confirme, la procédure accélérée ne passera pas outre la concertation avec la population : “Les délais administratifs vont être raccourcis. Tous les délais de consultation, c’est-à-dire l’enquête publique, la commission de concertation, ça, ça ne va pas être raccourci. On va même faire encore une réunion d’information supplémentaire au début du processus“.

L’enquête publique va durer 30 jours. Ensuite, “ceux qui veulent être entendus vont être invités à la commission de concertation“, ajoute-t-elle. Ans Persoons l’assure, ces personnes seront entendues : “Je sais à quel point ces commissions de concertation sont importantes. C’est un moment où on peut apprendre, savoir ce que vit la population et aussi prendre en compte leurs inquiétudes. C’est un vrai moment de démocratie et on va faire en sorte qu’il soit respecté“.

■ Interview de Ans Persoons, secrétaire d’État chargée de l’Urbanisme et du Patrimoine, au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles