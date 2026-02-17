Anderlecht : une maman solo propriétaire en détresse face aux impayés de sa locataire
La colère d’une maman solo, propriétaire d’un bien à Anderlecht. À cause de souci personnel, elle a du déménager et a mis son appartement à louer. Mais sa locataire ne paye plus son loyer depuis plusieurs mois, ce qui lui pose des problèmes financiers. Elle dénonce la lenteur des procédures administrative et la non-assistance de la commune. Cette dernière explique les difficultés rencontrées par le caractère inhabituel de la demande.
■ Reportage de Charlotte Verbruggen