Anderlecht s’incline face au Club Bruges dans le Topper (2-1)

Le Club Bruges a dominé Anderlecht (2-1) dans le Topper comptant pour la 12e journée de Jupiler Pro League dimanche. Les Brugeois grimpent provisoirement à la 2e place avec 21 points, quatre de plus que les Anderlechtois qui restent 6e.

Devant son public, le Club Bruges a profité d’une erreur anderlechtoise pour ouvrir le score. Après une mauvaise passe de Mario Stroeykens, Jan-Carlo Simic a perdu le ballon aux abords de son grand rectangle et Romeo Vermant en a profité (8e, 1-0). Le but a d’abord été annulé pour une position de hors-jeu avant d’être validé suite à une intervention du VAR.

Les Brugeois ont poursuivi leur domination en première mais sans parvenir à doubler la mise, la faute notamment à un Colin Coosemans qui est intervenu devant Andreas Skov Olsen (29e) et Raphaël Onyedika (45e+4).

► Lire aussi | Le RWDM bat Deinze (3-2) et les RSCA Futures font match nul contre Beveren (1-1)

Les champions de Belgique sont repartis de plus belle en début de seconde période et Christos Tzolis a cru inscrire le 2-0 mais le but a été annulé par le VAR pour une position de hors-jeu (49e). Anderlecht a mis un peu plus le nez à la fenêtre et Simon Mignolet a effectué son premier arrêt de la partie après 58 minutes sur une frappe de Stroeykens (58e).

Les ‘Blauw & Zwart’ ont finalement doublé la mise sur une nouvelle erreur du RSCA. Lancé en profondeur, Chemsdine Talbi a devancé la sortie de Coosemans loin de son but avant de glisser calmement le ballon au fond (78e, 2-0). En fin de match, Anderlecht a inscrit le but de l’espoir via Simic (88e, 2-1) mais n’est pas parvenu à arracher un point malgré les huit minutes de temps additionnel et un raté de Mathias ‘Zanka’ Jorgensen (90e+8).

Belga – Photo : Belga Image