Anderlecht s’impose au Cercle et met la pression sur l’Union (0-3)

Anderlecht s’est facilement imposé 0-3 sur le terrain du Cercle Bruges dimanche pour la 13e journée de Jupiler Pro League. Les Bruxellois conservent leur 2e place avec 27 points et reviennent à une unité de l’Union Saint-Gilloise qui reçoit le Club Bruges à 18h30. Le Cercle reste 4e avec 21 points.

Le Cercle a tenté d’emballer la rencontre dès les premières minutes mais Anderlecht s’est créé les premières opportunités avec des tentatives de Mario Stroeykens (21e) et Thorgan Hazard (22e). Les Brugeois ont ensuite réagi et Kasper Schmeichel a dû se détendre sur une frappe de Kevin Denkey (28e). Bien en jambes, Hazard est passé à deux doigts d’ouvrir son compteur but mais sa frappe a heurté le poteau (33e). Quatre minutes plus tard, le Diable Rouge a été à la base du but d’ouverture en pressant Nazinho, permettant à Kasper Dolberg d’ouvrir le score (37e, 0-1). Auteur d’un triplé contre Oud-Heverlee Louvain la semaine dernière, Anders Dreyer a confirmé sa bonne forme en doublant la mise après une combinaison entre Hazard et Dolberg (40e, 0-2). Voulant éviter le même scénario qu’au Standard il y a deux semaines, Anderlecht s’est mis à la recherche d’un troisième but, finalement venu des pieds de Mario Stroeykens. L’international espoir a tué tout suspense en étant à la réception d’un centre en retrait de Dreyer (59e, 0-3).

Deuxième avec 27 points, Anderlecht met la pression sur l’Union Saint-Gilloise, leader avec 28 points et qui reçoit le Club Bruges à 18h30. Le Cercle reste 4e avec 21 points mais pourrait être dépassé par son voisin si le Club s’impose à l’Union.

Belga