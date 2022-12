Anderlecht : réunissant PME et logements, le quartier mixte NovaCity est sorti de terre

Il s’agit du septième parc PME réalisé par citydev.brussels, et le second inauguré en neuf mois.

Ce nouveau quartier mixte réunit désormais des espaces réservés aux PME, mais aussi des logements : le chantier du NovaCity I, à Anderlecht, vient de s’achever, indique Citydev.Brussels. Il s’agit d’une première partie de ce grand projet, qui compte désormais seize ateliers pour des petites et moyennes entreprises, soixante-trois logements et de divers espaces communs, le tout dans une ancienne friche située dans le sud-ouest d’Anderlecht.

“Les différentes fonctions coexistent grâce à une mixité verticale hors-du-commun“, explique ainsi Citydev. Concrètement, “les logements conventionnés sont situés sur la toiture des ateliers du parc PME, qui sert également d’espace de rencontre à leurs habitants (…) des bureaux en mezzanine dans les ateliers font office d’isolation sonore pour les logements qui y sont superposés“, le tout dans plusieurs bâtiments aux façades vert clair. L’ensemble fait plus de 7.500 mètres carrés. Le reste des toitures sont, elles, dévolues à des espaces partagés (terrasses, potagers, serre, aire de jeux) intégrant de la verdure. “Deux nouvelles voiries intérieures, une place publique aménagée le long de la chaussée de Mons et des showrooms situés le long de celles-ci favoriseront les rencontres entre les habitants des logements, les occupants des ateliers et les riverains“.

Les emménagements prévus dans quelques semaines.

L’inauguration a eu lieu ce mardi, en présence du ministre-président Rudi Vervoort (PS), de la secrétaire d’État Barbara Trachte (Ecolo) et du bourgmestre Fabrice Cumps (PS). “Les nouvelles familles pourront rentrer dans leur logement dès la fin du mois de janvier. La commercialisation des espaces pour PME débutera dans le courant du premier trimestre 2023“, précise Citydev.

Nous inaugurons ce matin #NovaCityI à Anderlecht:

✅63 logements

✅16 ateliers PME

✅3680 m² d’espaces publics

✅2545 m² d’espaces verts

✅3830 m² d’espaces extérieurs pour activités éco

✅184 emplacements vélos dont 32 pour PME

✅82 emplacements de stationnement dont 32 pour PME pic.twitter.com/lHNU6F2rDX — Rudi Vervoort (@rudivervoort) December 13, 2022



La construction des espaces PME a été réalisée dans le cadre d’un financement régional et européen (programme FEDER 2014-2020) : “cela implique que les entreprises qui s’y installeront devront s’inscrire dans les priorités du programme opérationnel FEDER et plus particulièrement dans l’axe prioritaire qui vise à renforcer l’entrepreneuriat et améliorer le développement des PME dans des filières porteuses. Ici, les PME viseront l’objectif spécifique “Créer des nouvelles activités génératrices d’emploi, y compris dans l’économie sociale””, ajoute Citydev.

Autre spécificité du projet, qui fait partie du contrat de gestion 2021-2025 de Citydev : parmi les logements, cinq d’entre-eux seront gardés en portefeuille et “destinés à être loués aux collaborateurs des entreprises installées dans les ateliers“, sorte de logement de fonction pour permettre à ces Bruxellois de vivre près de leur travail.

Vers une seconde phase

Après cette première phase, un second chantier est prévu dans une deuxième zone.

“Cette seconde phase est dans les starting blocks : Citydev devrait en effet désigner l’équipe qui réalisera NovaCity II dans les prochains mois“, précise Citydev.

