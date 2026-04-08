Avec son dispositif “TKT, je gère”, Anderlecht renforce la prévention des assuétudes chez les jeunes

La commune d’Anderlecht renforce sa prévention des assuétudes auprès des jeunes avec plusieurs projets de terrain, a-t-elle annoncé mercredi. Dès jeudi, le campus du Ceria accueillera la septième édition de “TKT, je gère!”, un dispositif de prévention porté par la commune et subsidié par la Cocof, destiné à ouvrir le dialogue avec les jeunes autour de thématiques comme l’alcool, le cannabis, le protoxyde d’azote, l’usage des écrans et les paris sportifs.

Selon la commune, le projet part du constat que l’expression “T’inquiète, je gère!” peut masquer à la fois un sentiment de contrôle et des situations de vulnérabilité. Anderlecht a indiqué vouloir privilégier une approche “proactive”, ancrée dans le vécu des jeunes, afin de favoriser les échanges sans jugement ni discours moralisateur. Un événement de sensibilisation sera organisé le 9 avril pour les élèves, étudiants et professionnels du campus.

Les 13 et 14 avril, un parcours interactif sera aussi proposé aux élèves de troisième et quatrième secondaires. En 2025, le dispositif a déjà touché plus de 300 jeunes via ce parcours et plus de 150 participants lors de l’événement, précise encore la commune.

En parallèle, Anderlecht a lancé “Deal with it!”, un projet pilote destiné aux élèves du primaire, centré sur la prévention des risques liés à la consommation de drogues et à l’embrigadement dans le deal. Testé dans deux écoles primaires, l’une francophone et l’autre néerlandophone, ce programme implique aussi les parents et les professionnels.

La commune a fait état de premiers retours “encourageants” et entend évaluer le projet avant un éventuel déploiement plus large.

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