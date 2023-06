Anderlecht : les 12km ont rassemblé près de 2.000 coureurs

Les 12km d’Anderlecht ont eu lieu ce vendredi soir, en présence de près de 2.000 personnes.

La course a traversé la commune, ce vendredi soir : les 12km d’Anderlecht ont rassemblé près de 2.000 personnes, indique ce samedi la commune dans un communiqué. L’événement a donc doublé son nombre de participants, par rapport à la précédente édition, en 2022.

“La raison d’un tel succès ? Un parcours original et sans équivalent en Région bruxelloise“, explique Julien Milquet (Les Engagés), échevin des Sports à Anderlecht, “le parcours que nous proposons est reconnu comme l’un des plus originaux parmi les événements de course à pied en Région bruxelloise. Les participants ont l’opportunité unique de fouler la pelouse du plus grand club de foot belge, de traverser les magnifiques parcs de la commune et de passer par un centre commercial“.

Quant au bourgmestre, Fabrice Cumps (PS), celui-ci se dit “très content qu’autant de coureurs participent à ntore course et découvrent Anderlecht“. La prochaine édition, la septième des 12km d’Anderlecht, aura lieu le 21 juin 2024.

ArBr – Photo : Commune d’Anderlecht