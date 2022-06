Anderlecht : le quartier Scheut, fraîchement rénové, a été inauguré, mais remplit-il ses promesses ?

Le quartier Scheut, à Anderlecht, est arrivé au bout de ses deux ans de travaux. Beliris a promis de le rendre plus convivial, et plus vert et de le rendre aux habitants plutôt qu’aux voitures. Mais qu’en est-il réellement ?

La place Henri De Smet a été inaugurée en grande pompe ce mercredi après-midi. Les travaux lancés par Beliris à l’automne 2020 ont permis de réaménager la voirie, pour créer une zone de plain-pied cyclo-piétonne. Des arbres et mobiliers urbains ont aussi été ajoutés. Le coût total du projet s’élève à 2.2 millions d’euros, financés par le fédéral.

Les riverains sont globalement satisfaits par cette cure de jouvence. Seul bémol pour certains d’entre eux : le nombre réduits de places de parking.

Quatre autres rues ont été rénovées, comme la rue Général Ruquoy et la rue Verdonck. Ici aussi, la zone est devenue résidentielle, et limitée à 20km/h, afin de favoriser la mobilité douce, et la verdurisation du milieu. Certains riverains redoutent pourtant, qu’à terme, un projet d’aménagement du site Deswaef, situé aux abords de ces rues, viennent perturber leur quiétude. La commune se veut rassurante : “C’est vrai que l’architecte, dans sa première version, prévoyait de faire rentrer les voitures par ses espaces rénovés. Ca, on leur a dit que ce n’était pas une bonne idée et qu’il fallait trouver une autre solution que de passer par ces quartiers apaisés” a réagit le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS).

Ce changement de physionomie du quartier Scheut était aussi l’occasion de se rassembler autour de quelques notes de musique, animés par les ouvriers, en première ligne depuis deux ans.

■ Reportage de Bernard Denuit, Paolo Coen et Pierre Delmée