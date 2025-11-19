Anderlecht : des détecteurs gratuits pour renforcer la sécurité des habitants

Ce matin, direction Cureghem, un quartier souvent exposé à des risques liés aux incendies et au monoxyde de carbone, une opération de prévention permet aux habitants de protéger gratuitement leur logement.

Les équipes du service prévention de la commune, en collaboration avec les pompiers de Bruxelles, installent des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, et distribuent des flyers informatifs. L’objectif : permettre aux résidents de protéger leur logement grâce à l’installation gratuite de détecteurs.

Selon l’équipe de prévention, le moment de la journée influence la réussite de l’opération : “Le matin, c’est souvent moins facile, mais l’après-midi, notamment le mercredi après l’école, nous avons beaucoup plus de chances de rencontrer les habitants” , expliquent ils. Avant leur passage, chaque logement reçoit un avis une semaine à l’avance via une toute-boîte.

■ Reportage de David Courier, Frédéric De Henau et Pierre Delmée