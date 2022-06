Ambiance tendue à Défi : “maintenant notre président c’est François De Smet” lance Joëlle Maison

Joëlle Maison, députée bruxelloise, était l’invitée de ” + d’Actu” ce jeudi. Elle est notamment revenue sur le dossier du logement (indexation des loyers, garanties locatives, encouragement à la construction). Interrogée sur le rejet de la proposition d’interdiction de l’abattage sans étourdissement, déposé par son groupe mais approuvé seulement par 6 députés sur les 10 que compte le groupe Défi (deux se sont abstenus et deux ont voté contre) elle a précisé que “si tous les députés avaient voté dans les même proportions que Défi l’ordonnance serait passée”.

Joëlle Maison a aussi condamné les prises de parole d’Olivier Maingain, ancien président du parti, hostile au vote de cette proposition d’interdiction dans les circonstances actuelles et prenant ainsi le contrepied de la position officielle défendue par François De Smet et Bernard Clerfayt. “Nous avons une tradition de débat a commencé par rappeler la député, simplement, j’aurai souhaité que ce débat ne s’exporte pas dans les médias. Olivier Maingain a beaucoup d’expertise et a évidement son mot à dire mais maintenant c’est François de Smet notre président et j’aimerai bien qu’ Olivier Maingain ne le contredise pas systématiquement, en tout cas à l’extérieur qu’on règle nos affaires en famille. S’il continue sur cette voie il aura plus d’admirateurs au sein des autres groupes politiques que dans sa propre famille”.

F.Gr, Photo : Belga