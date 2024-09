Allongement du délai de l’IVG : “La majorité Arizona en formation cadenasse déjà les débats”

Alors que le pape François doit arriver ce soir sur le territoire belge, sa venue n’enchante pas le Centre d’Action Laïque (CAL) qui condamne l’absence de séparation des pouvoirs. Hervé Parmentier, secrétaire adjoint, était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Dans le viseur du CAL, la rencontre avec le Roi et la Reine, mais surtout, que le Pape François puisse s’adresser au corps constitué (représentants de la Belgique active). “On n’a pas souvenir d’histoire récente où le corps constitué est invité au Palais pour entendre un chef d’Etat”, regrette Hervé Parmentier. Il dénonce ainsi, une forme de privilège, qui selon lui, donne l’impression de privilégier un culte parmi d’autres. “Il y a deux problématiques à cela, déjà le principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat qui n’est pas respecté, et celui de la neutralité”.

Autre débat dans l’actualité, la prolongation du délai de l’IVG (Interruption volontaire de grossesse). Et celui-ci a été renvoyé à plus tard par le Parlement fédéral. “Il y a une véritable influence de la pensée conservatrice inspirée de la religion”. Si un rapport fait par de nombreux experts a établi un consensus scientifique sur la question, il fallait une majorité pour l’approuver, et cela n’est pas arrivé. “La majorité Arizona en formation cadenasse déjà les débats”.

A l’occasion de la journée mondiale du droit à l’avortement ce 28 septembre, une grande manifestation est prévue.

■ Interview d’Hervé Parmentier, secrétaire général adjoint du CAL, au micro de Fabrice Grosfilley