Alertes à la bombe dans les écoles: la ministre Désir se constitue partie civile

La ministre de l’Éducation Caroline Désir a mandaté un cabinet d’avocats pour se constituer partie civile et appuyer les plaintes déposées par les pouvoirs organisateurs concernés par la vague d’alertes à la bombe dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a-t-elle annoncé lundi.

Cette vague, constatée à la fin du mois d’octobre et au début du mois de novembre, a connu une réplique dimanche soir avec une alerte pour près de 30 écoles bruxelloises et du Brabant wallon du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). Quelque 10.000 élèves étaient concernés ce lundi par les fermetures d’établissements. Le 10 novembre dernier, Mme Désir (PS) avait interrogé les ministres de l’Intérieur et de la Justice pour mettre en place une enquête centralisée. “Une actualisation de la situation leur a été communiquée ce jour afin d’attirer à nouveau leur attention sur ces agissements qui mettent à mal le fonctionnement de nos écoles et créent un climat anxiogène”, selon le cabinet de la ministre. “Il est en effet essentiel de tout mettre en œuvre pour trouver les coupables et s’assurer qu’ils soient sanctionnés.”

Lire aussi | Plusieurs écoles bruxelloises et du Brabant wallon fermées en raison d’une alerte à la bombe

Lire aussi | Alerte à la bombe dans les écoles : comment décider de fermer les établissements scolaires ?