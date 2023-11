Plusieurs écoles bruxelloises et du Brabant wallon fermées en raison d’une alerte à la bombe tombée dimanche

Plusieurs écoles bruxelloises et du Brabant wallon du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement resteront portes closes lundi matin à la suite d’une alerte à la bombe tombée dimanche soir, a annoncé lundi le Pouvoir organisateur. Au total, quelque 10.000 élèves sont concernés par ces fermetures, selon une estimation de WBE.

La police fait le tour de tous les établissements ciblés et une évaluation sera faite en cours de journée, précise Cécile Marquette, directrice générale adjointe en charge de la communication à Wallonie-Bruxelles Enseignement. WBE ajoute que la mesure a été décidée “dans le strict respect du principe de précaution”.

“Il ne faut pas céder à la panique“, affirme Mme Marquette. “De nombreux établissements ont été concernés par des alertes similaires ces dernières semaines.” Les écoles devraient rester fermées toute la journée lundi, mais il y a de grandes chances qu’elles rouvrent mardi. Le site internet du réseau sera régulièrement mis à jour lundi.

Une information aux parents a été diffusée par les directions des établissements concernés “dès que cela a été possible”. Les parents qui n’auraient pas reçu l’information et dont les enfants fréquentent l’un des établissements repris dans la liste ci-après – et uniquement ceux-là – sont invités à prendre contact avec leur chef d’établissement s’ils souhaitent de plus amples informations.

Voici la liste des établissements concernés :

– L’Athénée royal d’Auderghem

– L’école fondamentale annexée à l’Athénée royal d’Auderghem

– L’Athénée royal Gatti de Gamond (section secondaire)

– L’internat annexé à l’Athénée royal Gatti de Gamond

– L’Athénée royal du Sippelberg (Molenbeek)

– Les écoles fondamentale et primaire annexées à l’Athénée royal du Sippelberg

– L’Athénée Victor Horta (Saint Gilles)

– L’École fondamentale annexée à l’Athénée royal Victor Horta (Saint Gilles)

– L’internat annexé à l’Athénée royal Uccle 1

– La Petite École dans la Prairie (Uccle)

– L’Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert

– L’école fondamentale annexée à l’Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert

– L’école fondamentale annexée à l’Athénée royal d’Evere

– L’école fondamentale annexée à l’Athénée royal Leonardo Da Vinci (sites des Goujons et De Swaef)

– L’Athénée royal Rive gauche (Laeken): écoles fondamentale et primaire annexées, ainsi que le secondaire

– L’école spécialisée « Les Astronautes » à Ixelles

– L’Athénée royal Riva Bella de Braine-l’Alleud (section secondaire)

– L’internat annexé à l’Athénée royal Riva Bella de Braine-l’Alleud

– L’Athénée royal de Waterloo

– L’école fondamentale annexée l’Athénée royal de Waterloo

– L’internat annexé à l’Athénée royal de Waterloo

– L’Athénée royal de Jodoigne (section secondaire)

– L’Athénée royal de Paul Delvaux d’Ottignies

– L’école fondamentale annexée à l’Athénée royal Paul Delvaux d’Ottignies

– L’Athénée royal Rixensart Wavre (implantations de Wavre et de Rixensart)

– Les écoles fondamentales annexées à l’Athénée royal de Rixensart Wavre (implantations de Wavre et de Rixensart)

– L’internat annexé à l’Athénée royal Rixensart Wavre (Lasne)

“Le mot d’ordre pour les élèves de ces écoles est donc de ne pas s’y rendre“, explique Julien Nicaise, administrateur général de WBE, ce matin sur BX1. Pour les personnes qui auraient manqué cette information, la situation sera gérée au cas par cas. Une cellule de crise a été mise en place. “Il pourrait s’agir d’une fausse alerte, mais nous appliquons le strict respect du principe de précaution.”

La Rédaction avec Belga – Photo : Belga