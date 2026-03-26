Alerte jaune aux conditions glissantes pour une grande partie de la Belgique, dont Bruxelles

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis jeudi une alerte jaune aux conditions glissantes pour l’ensemble de la Belgique à l’exception de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale et de la Côte. L’avertissement court de 18h00 jeudi jusqu’à vendredi 11h00.

Dès ce soir, des chutes et des averses de neige pourront rendre les routes glissantes par endroits, principalement en Ardenne. Sur les hauteurs, une accumulation de quelques centimètres de neige est possible. La vigilance est également conseillée dans l’Est du pays, où la formation de plaques de givre n’est pas à exclure durant la nuit de ce jeudi à vendredi.

L’IRM rappelle qu’une d’alerte jaune équivaut à la possibilité d'”un à cinq centimètres de neige fraîche en six heures ou cinq à dix centimètres en 24 heures, ou du verglas ou des plaques de givre/glace localisées“.

Belga