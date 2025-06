Alerte à la bombe dans trois écoles : le parquet de Bruxelles ouvre une enquête

Ce matin, trois écoles bruxelloises ont dû être évacuées suite à une alerte à la bombe.

Une alerte à la bombe a été déclarée vendredi matin au collège Roi Baudouin de Schaerbeek, à Bruxelles, a indiqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord, confirmant une information de RTL.

Selon RTL, les parents ont reçu un courriel de l’établissement informant de l’alerte. La police de Bruxelles-Nord a été avertie par la direction, et s’est rendue sur place directement. “L’école a été évacuée. Il n’y a pas de raison de paniquer“, a souligné la porte-parole de la police.

Une deuxième école située à Haren, le collège des Étoiles, a également été évacuée. Les élèves ont dorénavant pu rejoindre leur classe.

Le lycée Emile Jacqmain a aussi évacué, avons-nous appris. Une information confirmée par la zone de police de Bruxelles-Ixelles. “Les élèves ont été évacués, et un périmètre de sécurité a été dressé aux alentours du lycée, comprenant le parc Léopold“, a renseigné le porte-parole de la police. “Ce périmètre de sécurité vient d’être levé, et l’école va rouvrir“, a-t-il ajouté.

D’après le parquet de Bruxelles, “un périmètre de sécurité a immédiatement été mis en place et les trois écoles ont été évacuées. Un chien spécialisé dans les explosifs a également été appelé à la rescousse. Après une fouille et un sweeping négatif, le périmètre de sécurité a été levée et les élèves ont été autorisés à réintégrer les écoles“.

Les auteurs des faits risquent “de lourdes peines, allant de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 400 à 2.400 euros“.

Rédaction avec Belga – Photo : BX1 (à proximité du collège Roi Baudouin)

■ Reporte d’Anaïs Corbin, Morgane Van Hoobrouck et Laurence Paciarelli