Alain Destexhe réagit à la plainte de l’ULB contre lui dans l’affaire Rima Hassan : “Cherchez l’erreur !”

L’Université libre de Bruxelles (ULB) a décidé de porter plainte contre Alain Destexhe pour incitation à la haine, a confirmé mercredi l’institution universitaire, réagissant à un message publié sur les réseaux sociaux par l’ancien sénateur MR. L’information avait été relayée plus tôt par le média en ligne Yurbise.

Dans son post, Alain Destexhe a diffusé une liste de prénoms et de filières d’étudiants de l’ULB, affirmant que le choix de baptiser la promotion de master 2025 en droit et criminologie du nom de l’eurodéputée Rima Hassan (LFI) s’expliquerait par “la composition des étudiants en master“, dont “une partie significative est d’origine arabo-musulmane, à l’image de la population bruxelloise“.

La publication était accompagnée de prénoms d’étudiants dont l’authenticité n’a pas pu être confirmée. La direction de l’ULB a dénoncé dans un mail destiné aux étudiants une publication “inacceptable” qui viole la vie privée des étudiants et “alimente une stigmatisation intolérable“. Elle parle d’une instrumentalisation “indigne“, contraire aux valeurs de respect et de dignité défendues par l’université. Dans ce courriel, la rectrice Annemie Schaus a indiqué avoir saisi la justice. L’ULB va communiquer plus officiellement dans un futur proche.

Réaction d’Alain Destexhe

Dès jeudi soir, l’ancien sénateur libéral a réagi à l’annonce de la plainte, affirmant qu’il n’y a selon lui “aucune stigmatisation” dans son message sur les réseaux sociaux, la liste de prénoms ne permettant “pas d’identifier des personnes“. Il ne faisait qu’exprimer une hypothèse pour tenter d’expliquer le choix des étudiants, assure-t-il. Sur Facebook, il a publié : “L’ULB valide Rima Hassan comme marraine de la promotion de droit et porte plainte contre moi… Cherchez l’erreur !”

Mardi déjà, plusieurs organisations étudiantes – le Bureau des étudiants administrateurs (BEA), le Bureau étudiant de la faculté de droit et de criminologie, le Cercle de droit et le Cercle du libre examen – avaient appelé l’université à soutenir clairement les étudiants. Elles dénoncent les pressions subies depuis la décision, prise en juin, d’attribuer à leur promotion le nom de Rima Hassan. Malgré la polémique, le conseil facultaire de la Faculté de droit de l’ULB a validé la liberté des étudiants de choisir le nom de l’eurodéputée pro-palestinienne Rima Hassan pour leur promotion, rapporte la RTBF.

Rédaction avec Belga