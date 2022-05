Air Transat reprend les vols vers le Canada

Après de longs mois d’arrêt suite au covid-19, la compagnie aérienne Air Transat reprend ses vols depuis la Belgique vers le Canada dès ce 6 mai.

La compagnie relance aujourd’hui ses vols directs entre Brussels Airport et Montréal et offrira au plus fort de la saison trois vols aller-retour par semaine. Jusqu’à la fin octobre, la compagnie exploitera ces vols les lundis, mardis et vendredis avec son appareil de nouvelle génération, l’Airbus A321neoLR. Cet avion est moins polluant et moins bruyant que l’ancienne génération.

V.Lh. – Photo: BX1