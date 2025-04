Ahmed Laaouej sur l’option d’un gouvernement minoritaire : “Le PS ne va pas être complice d’une pantalonnade”

Ahmed Laaouej, président de la fédération bruxelloise du PS et député au Parlement bruxellois, était l’invité de Bonjour Bruxelles ce matin. Il a évoqué les difficultés pour l’emploi bruxellois après l’annonce de la fermeture des deux enseignes Cora en région bruxelloise, ainsi que les difficultés à trouver une majorité au sein du Parlement régional.

Les enseignes Cora d’Anderlecht et de Woluwe-Saint-Lambert vont fermer leurs portes. Entre 500 et 600 emplois sont en péril à Bruxelles. Pour Ahmed Laaouej : “Il faut activer tous les outils que nous avons à Bruxelles. Je pense à Actiris, qui doit mettre en branle sa cellule de reconversion. Au niveau politique, le point sera inscrit à l’ordre du jour du gouvernement bruxellois.” Le président du PS bruxellois en a également appelé à la responsabilité du gouvernement fédéral.

Concernant la piste d’un gouvernement bruxellois minoritaire, avancée par le MR pour gouverner Bruxelles, Ahmed Laaouej déclare : « On a toujours dit, nous, qu’il fallait une majorité stable. » Un schéma est actuellement sur la table pour les informateurs Christophe De Beuckelaer et Elke Van den Brandt, avec une majorité incluant le MR, le PS et Les Engagés côté francophone, ainsi que Groen, Vooruit, Open VLD et le CD&V côté néerlandophone. Mais pour Ahmed Laaouej : “Ce qu’il faut constater, c’est que la famille libérale a balayé cette solution pour aller vers une aventure politique avec ce gouvernement minoritaire.”

« Le PS ne va pas être complice d’une pantalonnade », complète le président de la fédération bruxelloise du PS à propos de ce scénario de gouvernement minoritaire. Ahmed Laaouej rappelle son veto contre la N-VA : “Les Bruxellois n’ont pas voté pour une politique à l’Arizona.” Il souligne que les nationalistes flamands ne représentent que deux sièges et n’ont, selon lui, pas de forte légitimité démocratique.

À propos de l’idée d’une majorité de gauche incluant le PS, Ecolo, le PTB, Groen, Vooruit et la Team Fouad Ahidar, Ahmed Laaouej déclare : “Cette coalition est possible arithmétiquement, mais elle ne dépend pas uniquement du PS. Il faut aussi interroger celles et ceux qui accepteraient de s’inscrire dans cette dynamique.”

Au niveau du budget bruxellois, de nouveaux douzièmes provisoires devront être votés : “Le PS est prêt à remettre de l’ordre dans les comptes de la Région bruxelloise”, affirme Ahmed Laaouej. Pour le président du PS bruxellois, il faut élaborer un budget 2025 via le Parlement. Sven Gatz, ministre du Budget, travaille sur ce dossier. Pour Ahmed Laaouej : “Il faut que le travail soit sérieux, il faut travailler sur des choses sérieuses et ne pas faire un budget sur du sable.”

◼︎ Ahmed Laaouej, président de la fédération bruxelloise du PS et député au Parlement bruxellois, au micro de Fabrice Grosfilley